Финансовый астропрогноз: кому повезет, а кому стоит быть осторожными

Соединение Юпитера и лунного узла Раху ведет к изменению финансовой системы мира, считает астролог Ирина Абдраимова. Два летних месяца пройдут под защитой Юпитера и Сатурна. Отличный период для финансов Стрельца, Рыб, Козерога, Водолея, Овна, Рыб и Весов, сообщает Zakon.kz.

Финансовый аспект часто оказывается наиболее важным вопросом для многих людей. И в этой связи они часто обращаются к звездам, в попытке заглянуть немного вперед. По словам астролога Ирины Абдраимовой, соединение Юпитера с Раху в Тельце с конца мая и первых числах июня, оказывает серьезное влияние на ближайший период.

"Раху отвечает за расширение, новые технологии, инновации, СМИ, виртуальную реальность. Это точка, которая говорит, куда нам необходимо двигаться. Телец – знак денег, финансов, Юпитер – планета справедливости, религии, веры, мировоззрения, законодательной власти. Минимум два года, максимум семь лет – остро встанет вопрос перераспределения богатств. Но происходить это будет через борьбу и войны – гибридные, финансовые, информационные". Ирина Абдраимова, профессиональный астролог

Немного истории

По словам астролога, в последний раз такие события наблюдались в 1929 году. Это год великой депрессии и мирового кризиса.

"Затмение было в мае, а официально мировой кризис начался 24 октября 1929 года и закончился в 1939 году. Как видим, все идет к изменению финансовой системы. В натальной карте Ватикана соединение Юпитер – Раху затрагивает планету Венера, которая отвечает за второй и девятый дом, значит изменения будут как в финансовых структурах Ватикана, так и в идеологической сфере. Нас ждут очень интересные времена и пока мы находимся лишь в самом начале". Ирина Абдраимова, профессиональный астролог

Под защитой Сатурна и Юпитера

По словам астролога июнь и июль пройдут под защитой Юпитера и Сатурна. В плане финансов это очень хороший период для родившихся под знаками – Близнецов, Стрельца, Овна, Рыб, Весов, Козерога, Водолея.

"Родившихся под этими знаками с 9 по 14 число ждет хороший доход, выигрыш, презенты, приятные встречи, покупки. А вот Львы, Водолеи, Тельцы, Скорпионы – должны соблюдать предельную осторожность. Для этих знаков увеличивается риск несчастных случаев". Ирина Абдраимова, профессиональный астролог

Вместе с тем, конец июня ознаменуется квадратом агрессивного "львиного" Марса с Ураном. В этот период, отмечает астролог, будут сильны амбиции немедленного обогащения, прорыва, финансового риска, на котором можно выиграть или все потерять. В июле потребуется еще больше усилий, больше затрат личной энергии. По словам Ирины Абдраимовой, это время, когда усиливаются финансовые войны, дезинформации будет много и со всех сторон.

Ретроградный Сатурн

"Плутон и Сатурн – это жесткость, контроль, усиление структур правопорядка, ограничение свобод и передвижения. С 18 июня Сатурн перешел в ретроградное движение. С 15 по 21 июня – его скорость будет минимальна, любые начиная в этот период могут потребовать больше времени и усилий для их завершения, особенно это касается строительства. В этот период лучше не начинать ремонт, строительство или проводить сделки с недвижимостью". Ирина Абдраимова, профессиональный астролог

По ее словам, весь месяц Сатурн будет находиться в 6,7 градусе Рыб, поэтому те, кто родился с 27-го по 31-е число месяца – а точнее, солнечные Рыбы, Девы, Стрельцы, Близнецы – могут ощущать повышенную усталость, потерю интереса к делам, чувство одиночества и разочарования. Поэтому астролог не советует людям, родившимся под этими знаками начинать что-то новое и финансово затратное.

Лилит одарит иллюзиями

Лилит – это фиктивная планета, с точки зрения астрономии – самая отдаленная точка лунной орбиты, а с точки зрения психологии Лилит высвечивает все темные и тайные уголки подсознания.

"С 12 июня уже чувствуется аспект Марс – Лилит – открывается канал воинственности, насилия, экстремизма, риска, авантюризма. 21-го – к прибавляются энергии Венеры – зацикленность на деньгах, роскоши, имуществе, внешности. Ну и добавляется Уран – природа его в данном случае действовать импульсивно и разрушительно". Ирина Абдраимова, профессиональный астролог

В соединении с планетами энергия Лилит приносит неконтролируемый всплеск агрессии, возрастающий конфликтно-истерический фон, природные катаклизмы, финансовые стычки, гибель людей.

Астролог отмечает, что июнь – это месяц, когда надо уходить от финансовых рисков. Особенно это касается фиксированных знаков – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея.

Начиная с 19 июня и до конца месяца ожидается эмоционально напряженный период, истеричность, крикливость, эксцентричность, перемены настроения. К 30 июля пик напряженности будет ослабевать.