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Астрологи рассказали, кому до конца октября грозит безбедная жизнь

Астрологи рассказали, кому до конца октября грозит безбедная жизнь Фото: pixabay
В тройку счастливчиков на этот раз астрологи включили Скорпионов, Козерогов и Рыб. Им астрологи сулят карьерный взлет и финансовый успех до конца месяца, сообщает Zakon.kz

По информации "МК" Скорпионам звезды поспособствуют увеличению его деятельной энергии, а интуиция поможет сделать правильный выбор. Удачу принесут долговременные проекты, которые уже осуществляют представители знака. Однако не стоит отказываться и от краткосрочных задач — они послужат толчком к финансовому росту. При этом, советуют астрологи, не стоит посвящать всех в свои планы - принимайте решение самостоятельно и запаситесь терпением. В этом случае вам обеспечен финансовый и карьерный рост.

У Козерогов в октябре резко пойдет в гору карьера, а значит - существенно повысится материальный достаток. В то же время следует быть внимательным - начавшийся 14 октября «коридор затмений», который продлится две недели, будет не самым благоприятным временем — могут появиться люди, желающие помешать, а также обстоятельства, затрудняющие для представителей знака движение вперед.

Несмотря на некоторые трудности, вторая половина октября будет удачной для Козерогов. Более того - кроме достижения финансового благополучия, им представится возможность улучшить ситуацию в личных отношениях, а одиноким - встретить вторую половину.

Для Рыб в буквальном смысле распахнется дверь в безбедную жизнь. Поспособствуют этому полезные знакомые - люди, с которыми представители знака завязали отношения ранее, или те, кто вот-вот встретятся на их пути. Не упустите возможность - и рост благосостояния, а также карьерный взлет обеспечены.

Однако, получив деньги, важно не терять от счастья голову, а рассчитаться с долгами и сделать необходимые налоговые выплаты.

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