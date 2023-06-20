Парламент принял поправки в закон "О прокуратуре"

Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании 20 июня в двух чтениях приняли поправки в Конституционный закон "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

Законопроект инициировали депутаты наряду с пакетом законов по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, четыре из которых уже приняты Мажилисом. Главной целью законопроекта является решение вопросов по созданию механизма возврата незаконно приобретенных и выведенных активов.

"Эта важная задача возлагается на органы прокуратуры. Для этого предлагается создать специальное ведомство и наделить его соответствующими полномочиями. (...) Считаем целесообразным функции по осуществлению деятельности по возврату активов возложить именно на органы прокуратуры как наиболее подготовленному институту в правоохранительной системе". депутат Мажилиса Снежанна Имашева

Закрепление в Конституционном законе "О прокуратуре" норм, наделяющих органы прокуратуры особыми полномочиями, по ее словам, позволит в полной мере использовать правозащитный потенциал органов прокуратуры и эффективно решать вопросы по возврату государству незаконно приобретенных активов.

14 июня депутаты Мажилиса приняли закон по возврату незаконно приобретенных активов. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов" инициирован депутатами.

Целью принятия документа является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.