Парламент принял новый Конституционный закон об Алатау

Депутаты Сената и Мажилиса 27 марта 2026 года на совместном заседании палат во втором чтении приняли Конституционный закон о специальном статусе города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, нормы законопроекта были приведены в соответствие с положениями новой Конституции.

"Уточнена возможность применения специального правового режима как в городе Алатау, так и в пригородной зоне, в отношении которой применяются отдельные положения специального правового режима, с учетом перспективы развития. Введены новые понятия, определяющие условия осуществления предпринимательской деятельности и меры инвестиционного стимулирования, такие как "приоритетные сферы города Алатау", "бизнес-лицензия", "регуляторное разрешение" и "налоговая преференция". При этом бизнес-лицензия дает право резидентам осуществлять деятельность на территории города Алатау и определяет виды и условия осуществления такой деятельности", – перечислил мажилисмен.

Для стабильности налогового режима по инвестиционным проектам усилены принципы "финансовой устойчивости" и "прозрачности". Сведения о суммах инвестиционных обязательств, предоставленных льготах и преференциях в рамках реализации инвестиционного проекта, подлежат размещению в открытом доступе.

Также в целях совершенствования принципа цифровой первичности поправками депутатов закрепляется, что все данные в сферах городского хозяйства, включая благоустройство, инженерную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также системы общественной безопасности будут в единой цифровой платформе.

"Особое внимание уделено усилению защиты прав предпринимателей и инвесторов. Введена норма, согласно которой проведение проверок в отношении субъектов бизнеса возможно исключительно органами Генеральной прокуратуры. Это создает дополнительные гарантии стабильности и предсказуемости деловой среды. Были детально проработаны и закреплены поправки, исключающие возможность использования налоговых преференций для поддержки бизнеса на основной территории Республики Казахстан, в том числе за счет перемещения в город отдельных элементов производственно-сбытовых цепочек. При этом мы опирались на лучшие международные практики функционирования экономических зон (в том числе, опыт специальных экономических зон Китая, таких как Шэньчжэнь)", – отметил Сабильянов.

Сообщается, что депутатами внесены поправки по усилению контроля за использованием бюджетных средств. Теперь отчет об исполнении бюджета администрации города Алатау по средствам республиканского бюджета будет включен в состав ежегодных отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты, вносимых в Курултай РК.

Вводится обязательность публикаций Отчета об исполнении бюджета администрации и годового Отчета о развитии города Алатау на интернет-ресурсах.

Кроме того, уточнено правовое положение администрации и Совета как высшего коллегиального органа управления администрации. И закрепляется принцип: решения по ключевым вопросам специального правового режима Алатау принимаются советом.

"Поправками депутатов предусматривается введение ответственности должностных лиц администрации (главного исполнительного директора и служащих администрации), а также акима города Алатау и его заместителей при осуществлении полномочий. Кроме того, уточняется возможность обжалования и отмены административных актов администрации в судебном порядке. Это при несоответствии таких административных актов принципам и положениям Конституционного закона. Внесены поправки по повышению доступности городской среды для маломобильных групп населения. И предлагается при регулировании архитектурной и градостроительной деятельности применять универсальный дизайн для создания инклюзивной и комфортной среды. Поправками депутатов закрепляется, что акты администрации должны обеспечивать более высокий уровень охраны окружающей среды по сравнению с требованиями Экологического кодекса", – заключил Сабильянов.

20 марта 2026 года депутаты Мажилиса и Сената поддержали в первом чтении проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау.