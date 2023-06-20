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В Астане временно перекроют несколько улиц из-за ремонта

В Астане временно перекроют несколько улиц из-за ремонта Фото: Zakon.kz
Ряд улиц в столице перекроют из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с проведением ремонтных работ с 21 по 26 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш.Валиханова от ул.Кенесары до ул.А.Иманова.

Будет проводится средний ремонт дорожного полотна. Это делается по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, с 16 июня по 30 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечениях ул. Сыганак и ул. К. Мухамедханова с ул. И. Омарова.

В инженерных сетях канализации будут проводится работы.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

15 июня стало известно, что несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане.

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Константин Вноровский
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