В Астане временно перекроют несколько улиц из-за ремонта
Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с проведением ремонтных работ с 21 по 26 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш.Валиханова от ул.Кенесары до ул.А.Иманова.
Будет проводится средний ремонт дорожного полотна. Это делается по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме того, с 16 июня по 30 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечениях ул. Сыганак и ул. К. Мухамедханова с ул. И. Омарова.
В инженерных сетях канализации будут проводится работы.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.
15 июня стало известно, что несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане.