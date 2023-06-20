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Рыбакина разгромила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Берлине

Разгромила Кудерметову и вышла во 2-й круг турнира в Берлине Фото: Instagram/lenarybakina
Третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в следующую стадию травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина обыграла в матче первого круга российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-я в рейтинге WTA).

Общий счет игры в двух сетах: 6:4, 6:2.

За время игры казахстанка исполнила восемь подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Рыбакина выиграла девять шесть очков и пять геймов подряд.

Матч продлился 1 час 8 минут. Ранее соперницы не встречались.

Ранее стало известно, что экс-вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры.

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