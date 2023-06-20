Очередной "массажный салон" выявили полицейские Алматы

Полицейские Алматы выявили салон интимного массажа, сообщает Zakon.kz.

Он находился в одном из домов микрорайона Таугуль-3, где функционировал под видом оздоровительного комплекса.

В полиции рассказали, что все комнаты строения были переоборудованы для принятия клиентов.

В ходе проверки на "рабочем месте" были задержаны пять девушек и арендатор помещения.





"Для установления личности и проверки по учетам они были доставлены в наше подразделение. Арендатор помещения – гражданка К. – за содержание притона привлечена к ответственности. Мы установим владельца строения, который предоставил помещение заведомо для занятия проституцией. Это тоже является противоправным деянием". Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев

Ранее столичные полицейские задержали астанчанку, организовавшую секс-притон в арендованной квартире.

