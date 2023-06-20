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Семья мальчика, пострадавшего на детской площадке в Караганде, требует наказания

Семья мальчика, пострадавшего на детской площадке в Караганде, требует наказания Фото: akorda.kz
В Караганде близкие пострадавшего на детской площадке мальчика требует наказать всех виновных в происшествии. По их мнению, власти города их обманывают, сообщает Zakon.kz.

Восьмилетнему школьнику сделали сложнейшую операцию. Его состояние оценивается как тяжелое, передает КТК.

По словам членов семьи, мальчик всегда был под присмотром. Накануне он возвращался со спортивной секции и на площадке во дворе провел несколько минут.

Когда ураганный ветер сорвал искусственный газон, восьмилетнего ребенка вместе с другом откинуло на забор.

20 июня три бригады хирургов провели операцию на лобной кости, верхней и нижней челюсти и произвели фиксацию перелома предплечья. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, он идет на поправку.

В полиции начали расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Власти города сразу после ЧП заявили, что объект не был введен в эксплуатацию. Родные мальчика не согласны и требуют наказания для виновных.

"У него голова разбита, состояние очень-очень плохое. Почему они все врут, что всего неделю назад этот газон постелили? Он уже две или три недели лежит. Почему акимат не следил за работой подрядчика? Почему не огородили? Мы следим за своими детьми. А у кого-то на уме только тендер, заказы. А наши дети оказываются в опасности!" Тетя пострадавшего мальчика Макпал Шамшиева

19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды трое детей бегали на детской площадке. Начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми.

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