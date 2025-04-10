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Происшествия

Ребенок пострадал во время игры на детской площадке в Жанаозене

дети играют на детской игровой площадке, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 20:29 Фото: pixabay
В Жанаозене маленький мальчик оказался в больнице после падения вниз головой с детского игрового городка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada, несчастный случай произошел на игровой площадке 4-го микрорайона, между домами №18 и №19. По кадрам видеозаписи уличного наблюдения видно, как ребенок, находясь на детской площадке, падает с высоты головою вниз, ударяется и после этого не может подняться. 

Очевидцы утверждают, что мальчик был госпитализирован в больницу. По его словам, инцидент произошел 8 апреля.

В публикации отмечается, что жители микрорайона считают, что виной всему аварийность этой детской игровой площадки. Родители просят администрацию города обезопасить игровой комплекс.

В пресс-службе Управления здравоохранения Мангистауской области изданию сообщили, что ребенок уже выписан из больницы и отправлен домой.

Ранее в Актау произошел другой несчастный случай, связанный с детьми. Мальчик получил серьезные  ожоги из-за порыва на теплосети.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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