Ребенок пострадал во время игры на детской площадке в Жанаозене

В Жанаозене маленький мальчик оказался в больнице после падения вниз головой с детского игрового городка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada, несчастный случай произошел на игровой площадке 4-го микрорайона, между домами №18 и №19. По кадрам видеозаписи уличного наблюдения видно, как ребенок, находясь на детской площадке, падает с высоты головою вниз, ударяется и после этого не может подняться.

Очевидцы утверждают, что мальчик был госпитализирован в больницу. По его словам, инцидент произошел 8 апреля.

В публикации отмечается, что жители микрорайона считают, что виной всему аварийность этой детской игровой площадки. Родители просят администрацию города обезопасить игровой комплекс.

В пресс-службе Управления здравоохранения Мангистауской области изданию сообщили, что ребенок уже выписан из больницы и отправлен домой.

Ранее в Актау произошел другой несчастный случай, связанный с детьми. Мальчик получил серьезные ожоги из-за порыва на теплосети.