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День летнего солнцестояния: время загадывать желание

День летнего солнцестояния: время загадывать желание Фото: pixabay
21 июня – самый длинный день в году. Ему предшествует самая короткая ночь. В день летнего солнцестояния принято загадывать желание. Что еще можно и нельзя делать в заветный день, расскажет Zakon.kz.

21 июня наделяют магическими свойствами издревле. Самый длинный день в году считается временем волшебства и особых энергетических потоков. В этот день принято загадывать желание, пишет Life.

Дело в том, что именно на солнцестояние приходится пик лета. 21 июня происходит самый большой подъём жизненных сил и жизненной энергии, люди получают доступ к внутренней силе. Поскольку солнце является нашей жизненной силой, во время летнего солнцестояния этой мощи становится больше всего.

Солнце просто светит и даёт жизнь всему окружающему, ничего не требуя взамен. Потому 21 июня следует быть искренне щедрыми и благодушными ко всему, что вас окружает. Энергетически день считается мощным, и то, как вы его проведёте, что заложите, может иметь пролонгированный эффект от трёх до шести месяцев.

Что делать 21 июня

"Молитвы, медитации, визуализация, составление карты или списка желаний отлично подойдут. Негатив же может вернуться с десятикратной силой, будьте аккуратнее. Особенно чувствительные люди могут видеть вещие сны, получать ответы на свои вопросы во сне", – советует астролог Ольга Архангельская.

Также астролог советует дарить подарки, устроить праздник, участвовать в благотворительности.

Что нельзя делать 21 июня

"Не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться. В астрологии Солнце в натальной карте означает Я (самоидентификация, неизменная суть, цельность, любовь и творчество). Проявления эгоизма могут зашкаливать, стоит контролировать такие порывы" Ольга Архангельская

Астролог советует в этот день надевать одежду теплых оттенков: красного, желтого оранжевого цветов, или белую. Подойдут украшения из драгоценных металлов. Это привлечет в жизнь достаток.

Загадать желание

В этот день принято загадывать желание. Самое сокровенное, отмечает астролог. Особых хитростей нет: можно просто визуализировать. Но есть и некоторые ритуалы. Например, можно написать желание на бумаге, прочесть его вслух и сжечь до 16:00. После нужно развеять пепел, но так, чтобы он не залетел в дом, так желание не сбудется.

Ранее астрологи рассказали финансовый прогноз для знаков зодиака. Специалисты дали советы о том кому нужно быть осторожным в ближайшие дни.

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