21 июня – летнее солнцестояние: во сколько рассвело в городах Казахстана
Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце достигает своей самой высокой точки на небе в северном полушарии. В этот день продолжительность светового дня самая длинная в году, а ночь самая короткая – рассвет происходит очень рано, закат – поздно.
Данные взяты из открытых источников, возможна небольшая погрешность.
Северные города
Павлодар: восход – 03:30, закат – 20:17.
Кокшетау: восход – 03:54, закат – 20:54.
Петропавловск: восход – 03:44, закат – 21:05.
Астана: восход – 03:58, закат – 20:33.
Костанай: восход – 04:17, закат – 21:16.
Южные города
Талдыкорган: восход – 04:01, закат – 19:38.
Алматы: восход – 04:12, закат – 19:35.
Тараз: восход – 04:35, закат – 19:56.
Шымкент: восход – 04:45, закат – 20:01.
Туркестан: восход – 04:46, закат – 20:10.
Кызылорда: восход – 04:51, закат – 20:27.
Западные города
Актобе: восход – 05:00, закат – 21:25.
Уральск: восход – 05:18, закат – 21:54.
Атырау: восход – 05:36, закат – 21:31.
Актау: восход – 05:53, закат – 21:20.
Центральные города
Темиртау: восход – 03:58, закат – 20:21.
Караганда: восход – 03:59, закат – 20:19.
Балхаш: восход – 04:05, закат – 19:58.
Жезказган: восход – 04:30, закат – 20:31.
Восточные города
Риддер: восход – 03:14, закат – 19:40.
Усть-Каменогорск: восход – 03:20, закат – 19:42.
Зайсан: восход – 03:23, закат – 19:21.
Семей: восход – 03:27, закат – 19:54.
Аягоз: восход – 03:38, закат – 19:41.