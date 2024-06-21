21 июня – летнее солнцестояние: во сколько рассвело в городах Казахстана

Фото: freepik

21 июня – самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Zakon.kz разобрал, во сколько сегодня рассвело в городах Казахстана по новому единому часовому поясу.

Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце достигает своей самой высокой точки на небе в северном полушарии. В этот день продолжительность светового дня самая длинная в году, а ночь самая короткая – рассвет происходит очень рано, закат – поздно. Данные взяты из открытых источников, возможна небольшая погрешность. Северные города Павлодар: восход – 03:30, закат – 20:17. Кокшетау: восход – 03:54, закат – 20:54. Петропавловск: восход – 03:44, закат – 21:05. Астана: восход – 03:58, закат – 20:33. Костанай: восход – 04:17, закат – 21:16. Южные города Талдыкорган: восход – 04:01, закат – 19:38. Алматы: восход – 04:12, закат – 19:35. Тараз: восход – 04:35, закат – 19:56. Шымкент: восход – 04:45, закат – 20:01. Туркестан: восход – 04:46, закат – 20:10. Кызылорда: восход – 04:51, закат – 20:27. Западные города Актобе: восход – 05:00, закат – 21:25. Уральск: восход – 05:18, закат – 21:54. Атырау: восход – 05:36, закат – 21:31. Актау: восход – 05:53, закат – 21:20. Центральные города Темиртау: восход – 03:58, закат – 20:21.

Караганда: восход – 03:59, закат – 20:19. Балхаш: восход – 04:05, закат – 19:58.

Жезказган: восход – 04:30, закат – 20:31. Восточные города Риддер: восход – 03:14, закат – 19:40. Усть-Каменогорск: восход – 03:20, закат – 19:42. Зайсан: восход – 03:23, закат – 19:21. Семей: восход – 03:27, закат – 19:54. Аягоз: восход – 03:38, закат – 19:41. Читайте также Глава госпредприятия провернул аферу с автомобилями и угодил за решетку По одному из мостов в Астане станет труднее ездить Медеу принимает "IQanat – Мың бала"! Рекордные 1000 детей участвовали в финале Олимпиады

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