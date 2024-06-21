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21 июня – летнее солнцестояние: во сколько рассвело в городах Казахстана

рассвет, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 08:01 Фото: freepik
21 июня – самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Zakon.kz разобрал, во сколько сегодня рассвело в городах Казахстана по новому единому часовому поясу.

Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце достигает своей самой высокой точки на небе в северном полушарии. В этот день продолжительность светового дня самая длинная в году, а ночь самая короткая – рассвет происходит очень рано, закат – поздно.

Данные взяты из открытых источников, возможна небольшая погрешность.

Северные города

Павлодар: восход – 03:30, закат – 20:17.

Кокшетау: восход – 03:54, закат – 20:54.

Петропавловск: восход – 03:44, закат – 21:05.

Астана: восход – 03:58, закат – 20:33.

Костанай: восход – 04:17, закат – 21:16.

Южные города

Талдыкорган: восход – 04:01, закат – 19:38.

Алматы: восход – 04:12, закат – 19:35.

Тараз: восход – 04:35, закат – 19:56.

Шымкент: восход – 04:45, закат – 20:01.

Туркестан: восход – 04:46, закат – 20:10.

Кызылорда: восход – 04:51, закат – 20:27.

Западные города

Актобе: восход – 05:00, закат – 21:25.

Уральск: восход – 05:18, закат – 21:54.

Атырау: восход – 05:36, закат – 21:31.

Актау: восход – 05:53, закат – 21:20.

Центральные города

Темиртау: восход – 03:58, закат – 20:21.

Караганда: восход – 03:59, закат – 20:19.

Балхаш: восход – 04:05, закат – 19:58.

Жезказган: восход – 04:30, закат – 20:31.

Восточные города

Риддер: восход – 03:14, закат – 19:40.

Усть-Каменогорск: восход – 03:20, закат – 19:42.

Зайсан: восход – 03:23, закат – 19:21.

Семей: восход – 03:27, закат – 19:54.

Аягоз: восход – 03:38, закат – 19:41.

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