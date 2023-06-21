Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Караганде высаживают белые розы на аллее памяти Юрия Шатунова

В Караганде высаживают белые розы на аллее памяти Юрия Шатунова Фото: pixabay
По инициативе карагандинцев в городе создали аллею памяти популярного певца Юрия Шатунова. Сейчас там высаживают белые розы, сообщает Zakon.kz.

Решение о создании места памяти популярного в прошлом веке поп-исполнителя Юрия Шатунова было принято еще прошлом году, пишет E-Karaganda. Цветы здесь начали высаживать только этим летом.

Как отмечает издание, посадить белую розу, символизирующую один из хитов певца, может любой желающий. На самой же аллее запланированы памятные мероприятия в честь Шатунова, а также там намерены включать знаменитые песни исполнителя.

Юрий Шатунов – популярный советский и российский певец, лидер группы "Ласковый май". Скончался популярный исполнитель 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.

Читайте также

Скот гибнет от укусов пауков в Атырауской области

Миллиард выделят на реконструкцию разрушенной набережной в Уральске

В Карагандинской области безработных будут привлекать к патрулированию водоемов

Мария Мельникова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления