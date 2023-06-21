В Караганде высаживают белые розы на аллее памяти Юрия Шатунова

По инициативе карагандинцев в городе создали аллею памяти популярного певца Юрия Шатунова. Сейчас там высаживают белые розы, сообщает Zakon.kz.

Решение о создании места памяти популярного в прошлом веке поп-исполнителя Юрия Шатунова было принято еще прошлом году, пишет E-Karaganda. Цветы здесь начали высаживать только этим летом.

Как отмечает издание, посадить белую розу, символизирующую один из хитов певца, может любой желающий. На самой же аллее запланированы памятные мероприятия в честь Шатунова, а также там намерены включать знаменитые песни исполнителя.

Юрий Шатунов – популярный советский и российский певец, лидер группы "Ласковый май". Скончался популярный исполнитель 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.