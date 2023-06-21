Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Глазго прервали матч Грузия-Шотландия из-за потопа

В Глазго прервали матч Грузия-Шотландия из-за потопа Фото: Global Look Press
В шотландском Глазго арбитр прервал матч четвертого отборочного тура Евро-2024 между Шотландией и Грузией из-за проливного дождя, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

На 10-й минуте матча арбитр остановил игру и увел команды с поля из-за того, что футболисты постоянно поскальзывались и падали в ходе игры, передает Спорт-экспресс.

Футболисты буквально утопали в воде, покрывшей поле из-за проливного дождя. Потоки воды мешали спортсменам передвигаться по стадиону и играть.

На момент остановки матча счет встречи был 1:0 в пользу хозяев поля, команды из Шотландии. Единственный гол встречи забил полузащитник хозяев Каллум Макгрегор.

Накануне стало известно, что главные конкуренты сборной Казахстана потеряли очки в отборе на Евро-2024. Как и казахстанцы, финны набрали 9 баллов. Но мы отстаем от них за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В ночь на 20 июня Казахстан одержал сенсационную победу над сборной из Северной Ирландии в отборочном туре Евро-2024.

Читайте также

Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса

Александр Бублик разгромил соперника на турнире в Германии

Рыбакина разгромила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Берлине

Мария Мельникова
Грузия УЕФА Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления