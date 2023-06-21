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Радиостанция "Димаш" работает в Польше

Радиостанция "Димаш" работает в Польше Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Польше работает радиостанция в честь популярного казахстанского певца и музыканта Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

На волнах радиостанции слушатели могут услышать не только хиты звезды казахстанской эстрады Димаша, но и других казахстанских исполнителей. Кроме того, в эфире рассказывают о нашей стране, обычаях, традициях и культуре, передает 24kz.

Идея создания радиостанции "Димаш" принадлежит клубу фанатов Димаша Кудайбергена в Польше. Изначально опыта у польских поклонников певца в сфере медиа не было и они учились на ходу. Но теперь станция вещает семь дней в неделю, 24 часа в сутки на весь мир.

"Я познакомился с творчеством Димаша благодаря шоу Singer. Песня SOS – это что-то невероятное! Я сразу заинтересовался и решил: где бы ни был следующий концерт, я обязательно должен послушать Димаша вживую. Буквально месяц спустя он выступал в Лондоне, и я поехал. После пришла идея создать радиостанцию. У нас нет спонсоров, нам помогает наш фан-клуб. Редакторы, ведущие, я – все работаем бесплатно". Збигнев Кужинский, основатель радио "Димаш"

Кроме всего прочего, на волнах радиостанции отмечают все знаковые события и праздники Казахстана. Так, в августе пройдут тематические эфиры, посвяенные Абаю. Чтобы понимать песни Димаша и в целом культуру казахского народа, на радио запустили уроки казахского.

Ранее стало известно, что в первый день лета новый сингл популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена Omir запустили на радио в Японии.

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Мария Мельникова
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