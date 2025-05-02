Важное обращение сделала команда Димаша Кудайбергена

Команда популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена предупредила о мошенниках, действующих в Интернете от его имени, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в 2 мая 2025 года в Instagram.

"Дорогие друзья! Сообщаем, что появился сайт, продающий недействительные билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге. Настоятельно рекомендуем приобретать билеты исключительно на официальном сайте билетного оператора mticket.com. Все другие платформы не являются официальными, и билеты, купленные через них, будут недействительными на самих концертах", – говорится в публикации dimash.news.

Это не первая попытка мошенников нажиться благодаря популярности артиста. 24 апреля выходило опровержение видео с его участием, где якобы он рассказывает о возможности пассивного дохода на инвестиционной платформе "Казатомпром".