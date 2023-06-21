Семь тысяч полицейских выйдут на патрулирование в дни школьных выпускных

В регионах и городах Казахстана для обеспечения порядка в дни, когда школьники отмечают выпускные, полицейские будут нести усиленную службу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Начальник Управления адмполиции при МВД Асет Оспанов призывает родителей и детей соблюдать закон и порядок в этот период. Также особо в полиции отмечают безопасное поведение на воде.

"Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий. Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без допущения каких-либо чрезвычайных происшествий". Асет Оспанов

<br>

Он подчеркивает, что во время прошедших первого июня мероприятий, посвященных последнему звонку, был совершен ряд преступлений. В разных регионах 14 водителей были привлечены к ответственности и три авто отправлены на штрафстоянку.

Ранее в Министерстве просвещения опровергли слухи о запрете на проведение выпускных вечеров в школах Казахстана.