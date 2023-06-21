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Талгат Ластаев получил новую должность

Талгат Ластаев получил новую должность Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК Талгат Ластаев получил должность в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он избран на пост заместителя председателя конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на конференции генеральных директоров гражданской авиации региона ИКАО, которая прошла в штаб-квартире Европейского/Североатлантического регионального бюро (EUR/NAT) Международной организации гражданской авиации.

Талгат Ластаев получил новую должность

Фото: пресс-служба КГА

"Председателем данной конференции избрана глава Национального агентства гражданской авиации Португалии Таня Кардозо. Учитывая достигнутый прогресс Республики Казахстан в реализации стандартов ИКАО в части обеспечения безопасности полетов, глава казахстанской делегации – председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев – был избран среди 45 стран Европейского региона ИКАО на пост заместителя председателя конференции. Вторым заместителем председателя конференции избран генеральный директор авиационных властей Израиля Шуел Закай".Пресс-служба КГА

Талгат Ластаев родился 1 марта 1980 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, факультет истории, международных отношений и права (1997-2001), с отличием по специальности "Международная экономика", "Правоведение"; магистратуру и аспирантуру по экономике в этом же вузе, специализация – "Менеджмент государственного сектора"; Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте по специальности "Политология". Получил степень магистра политологии по программе Государственной политики и менеджмента Сэнсфордской школы государственной политики Университета Дьюк (США). Также учился в Национальном авиационном университете (Киев, Украина) по специальности инженер по транспорту, "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности кредитного менеджера Восточно-Казахстанского областного филиала ОАО "Казагропромбанк". В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "Костанай птица" (2002-2007), ТОО "Черемшанская птицефабрика плюс" (2007-2008), Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2009).

С июня 2009 года по июнь 2017 года был зампредседателя Комитета гражданской авиации. Должность председателя КГА занимает с июня 2017 года.

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КГА МИИР РК Казахстан
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