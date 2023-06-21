21 июня 2023 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Telegram-канала Акорды отмечено, что мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опыта волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана.



Кроме того, сказано, что на полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

Ранее Токаев попрощался с президентом Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Казахстан 20 июня. Теперь он направился в Мангистаускую область.