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Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров

Токаев примет участие на Международном форуме волонтеров Фото: akorda.kz
21 июня 2023 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Telegram-канала Акорды отмечено, что мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опыта волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана.

Кроме того, сказано, что на полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

Ранее Токаев попрощался с президентом Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Казахстан 20 июня. Теперь он направился в Мангистаускую область.

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