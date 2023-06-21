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Токаев тепло попрощался с президентом Германии

Токаев тепло попрощался с Федеральным Президентом Германии Фото: akorda.kz
Глава государства в столичном аэропорту тепло попрощался с федеральным президентом Германии, сообщает Zakon.kz.

Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.





20 июня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В рамках визита главы двух государств провели переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства. Также подписали ряд двусторонних документов.

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