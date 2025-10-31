Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

