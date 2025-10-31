#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
530.07
615.2
6.58
События

Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 11:54 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

30 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область. Она началась с посещения нового терминала международного аэропорта "Қорқыт Ата". Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Позднее главе государства презентовали инвестиционные проекты региона. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев оценил работу акима Кызылординской области и назвал крайне актуальную проблему региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров
10:01, 21 июня 2023
Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров
Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана
09:01, 08 июня 2023
Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана
О чем говорил Токаев на международном форуме в Туркменистане
13:47, 11 октября 2024
О чем говорил Токаев на международном форуме в Туркменистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: