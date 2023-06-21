Нарушения на 23 млрд тенге выявили в сфере теплоснабжения

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса 21 июня рассказала о результатах госаудита эффективности управления в сфере теплоснабжения. Проверка выявила финансовые нарушения на 23 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Аудит проводился в 47 госучреждениях и 44 субъектах естественных монополий. Проверена эффективность использования свыше 140 млрд тенге бюджетных средств и 480 млрд тенге активов.



"По результатам выявлены финансовые нарушения на 23 млрд тенге (в том числе по бюджетным средствам на 6 млрд тенге), неэффективное планирование бюджетных средств на 37 млрд тенге, экономические потери и упущенная выгода на 117 млрд тенге". Наталья Годунова

В целом на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в период с 2020 по 2022 год было направлено 250 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 84 млрд тенге.

"Однако сегодня для всех очевидно, что слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы. Об этом свидетельствует высокая степень износа основного оборудования ТЭЦ – в среднем по стране 66% и износ тепловых сетей – 54%. Из общего количества ТЭЦ 76% – со сроком службы более 50 лет, 24% – более 30 лет. Средний срок службы ТЭЦ составляет 61 год". Наталья Годунова

Она отметила, что ежегодно растет количество аварийных остановок. Только в 2021 году по сравнению с 2020 годом их число возросло на 22%.

"Это за один год только. Наблюдается высокий уровень выбросов и потерь тепла (от 18 до 42% на этапе транспортировки и распределения тепла)". Наталья Годунова

Одной из системных проблем в сфере теплоснабжения Наталья Годунова назвала нескоординированность планов действий центральных и местных государственных органов и отсутствие системного подхода в развитии теплоэнергетики.

"До настоящего времени нет полноценной правовой основы для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Рассчитываем на новый законопроект. В отрасли отсутствует общая автоматизация и цифровизация, которая позволяла бы определить полную картину о техническом состоянии систем теплоснабжения. Решение вопроса видится в централизации функций в сфере регулирования теплоэнергетики в одном государственном органе". Наталья Годунова

При подготовке к отопительному сезону она отметила отсутствие должной системы энергетического контроля как со стороны центральных, так и со стороны местных исполнительных органов. Отдельные контрольные функции, переданные на региональный уровень, не используются в полной мере.

"Так, в некоторых регионах ряд субъектов естественных монополий не проходили обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Наиболее высокая доля отсутствия паспортов готовности выявлена в Атырауской (53%), Павлодарской, Акмолинской и Абайской областях (от 18 до 30%). При этом местные исполнительные органы не принимали меры административного реагирования к субъектам, не прошедшим паспортизацию (Абайcкая, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская). Хотя такой инструмент есть. Более того, все эти объекты работали в зимний период без паспортов готовности". Наталья Годунова

В то же время существующие ограничения Предпринимательского кодекса в части проведения проверок с непосредственным выходом на энергообъекты при подготовке к отопительному сезону, по ее словам, не позволяют осуществлять полноценный контроль энергообъектов. Она считает необходимым вывести государственный контроль в сфере теплоэнергетики из общего порядка проведения контроля и надзора. А также регламентировать в КОАП ответственность должностных лиц (не ниже заместителей акимов) и первых руководителей энергообъектов за срыв подготовки к отопительному сезону и допущенные нарушения в ходе его прохождения.

Ярким примером проблем в теплоснабжении стала ситуация в Экибастузе. C начала года там много раз отключали подачу тепла в ряде домов. А масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.