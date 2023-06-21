Скрытым субсидированием монополистов назвала дифференцированный тариф на тепло Годунова

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса 21 июня назвала дифференцированный тариф на теплоснабжение скрытым субсидированием субъектов естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В результате недоработок со стороны Министерства нацэкономики, по ее мнению, законодательно предусмотренный с 2019 года стимулирующий метод тарифного регулирования не применяется.

"Практически во всех регионах применяется дифференцированный тариф для различных групп потребителей. По сути, это скрытое субсидирование субъектов естественных монополий за счет применения повышенных тарифов для бюджетных организаций, которые в отдельных случаях превышают тарифы для населения в 11 раз и для прочих юридических лиц – в 4,5 раза. При этом объем потребления тепловой энергии населением по стране превышает объем потребления бюджетных организаций в среднем в 4,3 раза, а объем потребления юридических лиц – в три раза". Наталья Годунова

Созданное в 2004 году дополнительное звено в лице энергоснабжающих организаций, по ее мнению, увеличивает конечный тариф для потребителей тепловой энергии в таких городах, как Астана, Караганда, Павлодар и Петропавловск. Возврат к практике объединения деятельности по теплоснабжению и передаче тепловой энергии, по ее словам, позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить действенный контроль в отрасли. Поскольку четкий порядок привлечения субъектов естественных монополий к административной ответственности за неисполнение тарифной сметы и инвестиционной программы отсутствует.

"Существующие механизмы сбора платы с потребителей за услуги теплоснабжения не позволяют оперативно взыскивать задолженность. В последующем это негативно влияет на финансовую устойчивость компании. Необходимо изучить, наверное, мировую практику в этих вопросах и рассмотреть упрощенный порядок взыскания такой задолженности. То есть порядок уплаты для нас простой, а порядок взыскания с тех, кто не платит, – через суд. Это очень сложный и длительный процесс". Наталья Годунова

Ранее она рассказала о результатах госаудита эффективности управления в сфере теплоснабжения. Проверка выявила финансовые нарушения на 23 млрд тенге.