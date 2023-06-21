Досаев рассказал, почему руководство ЦГКБ не сняли с должности после выявления ВИЧ

21 июня жительница Медеуского района спросила у акима Алматы Ерболата Досаева, почему до сих пор руководитель городского управления общественного здравоохранения и руководство ЦГКБ находятся на местах во время проведения расследования по факту выявления пациентов с ВИЧ, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что расследование продолжается.



"Для того, чтобы снимать кого-то с должности, нужно сначала разобраться, откуда все пошло (где был источник заражения. – Прим. ред.). Когда комиссия закончит работу, Министерство здравоохранения и Управление общественного здравоохранения Алматы об этом сообщат. Все держим на контроле". Ерболат Досаев

По его словам, в рамках соответствующего приказа министра здравоохранения через 30 дней после реанимации пациенты обязаны повторно сдать тесты.

"Выявлены были два случая (позже был выявлен еще один случай, общее количество – 3. – Прим. ред.). В соответствии с утвержденным регламентом совместно с городским Центром СПИДа была проведена работа: полностью проверены все реципиенты, медицинский персонал, другие пациенты, которые также находились в реанимации. После этого 13 июня все данные были переданы в Департамент санитарно-эпидемического контроля Алматы в соответствии с регламентом. 14 июня ДСЭК назначил необходимые внеочередные проверки, по которым сегодня работа продолжается". Ерболат Досаев

Также он напомнил, что вчера Министерство здравоохранения объявило промежуточные результаты.

Материал по теме ВИЧ в больнице Алматы: Минздрав раскрыл детали расследования

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом, стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции: обследовали доноров, медработников и контактных лиц, но новых фактов выявлено не было.

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15 июня министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что Минздрав предоставит полную информацию по ВИЧ после проверки в ЦГКБ Алматы. Она отметила, что нужно провести эпидемиологическое расследование, понять источник инфекции, пути заражения. По ее словам, самые лучшие специалисты министерства, комитетов были направлены в алматинскую больницу.