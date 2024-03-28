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Когда алматинцы смогут оплачивать проезд в автобусах через приложения банков

Когда алматинцы смогут оплачивать проезд в автобусах через банковские приложения , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
Акима Алматы Ерболата Досаева спросили, почему проезд в общественном транспорте до сих пор нельзя оплачивать через приложения банков, и когда эта долгожданная возможность появится, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из неравнодушных алматинцев на встрече акима с жителями Жетысуского района рассказал, что в других регионах уже давно внедрили оплату через банки второго уровня, а алматинцев продолжают заставлять покупать транспортные карты.

"Акиматом был создан искусственный монополист в сфере оплаты проезда – это ТОО "Транспортный холдинг Алматы". Я часто бываю в других городах, там уже внедрили оплату за проезд через банки второго уровня. Я неоднократно поднимал этот вопрос, обращался к Аскару Амрину (заместитель акима Алматы. – Прим. ред.), но этот вопрос не рассматривается. В Алматы нас заставляют покупать карты транспортного холдинга и оплату проводить только через карту. Есть альтернатива в виде SMS, но не все могут этим пользоваться", – объяснил алматинец.

Аким Ерболат Досаев ответил, что этот вопрос акимат уже решает.

"Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решен. Но от того, что в других местах оплачивают по-другому, у них качество проезда в общественном транспорте стало лучше? У нас есть уполномоченный госорган – Департамент по защите и развитию конкуренции. Если у вас есть вопросы, можете туда обратиться", – заявил Ерболат Досаев.

22 января руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что акимат разрабатывает новое тарифное меню, которое позволит алматинцам пользоваться бесплатными пересадками на общественном транспорте. Проект обещали презентовать уже в третьем квартале 2024 года.

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