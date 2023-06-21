Годунова: Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию только на бумаге

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании в Мажилисе 21 июня заявила, что проверка в сфере теплоснабжения выявила введение Аркалыкской ТЭЦ в эксплуатацию только на бумаге, сообщает Zakon.kz.

В Аркалыке Костанайской области, по ее информации, заказчиком – отделом ЖКХ – приняты два проекта: "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года" и "Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 МВт" на общую сумму 7,4 млрд тенге при их неполной готовности.

"В результате Аркалыкская ТЭЦ введена в эксплуатацию только на бумаге". Наталья Годунова

Этот факт возмутил спикера Мажилиса Ерлана Кошанова.

"У Аркалыкской ТЭЦ был паспорт готовности? По моей информации, у них не было. Я был в Аркалыке. Там всю зиму они проблемы имели. Я лично ездил". Ерлан Кошанов

Заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов ответил, что в городе есть две ТЭЦ – одна на мазуте, которая имела все документы к отопительному сезону, а вторая – на угле. Она в эксплуатацию еще не введена.

"Разрешения не было. Там идут пусконаладочные работы. Но мы их планируем завершить в октябре текущего года. Но несмотря на это, с января она работал на угле. Город теплом обеспечивала. Там были проблемы по паровым котлам, которые дают пар на турбоагрегат. Там все замечания мы исправили. В июле хотим проверить пар. Если все нормально будет, то в октябре пусконаладочные работы завершатся, мы введем". Ерлан Спанов

Ерлан Кошанов сделал замечание, что пусконаладочные работы на этой ТЭЦ нужно было завершить еще в прошлом году. Наталья Годунова также поучаствовала в обсуждении. По ее словам, на ТЭЦ забиваются каналы золошлаковых отходов.

"Мы сделали фото, там в цеху вообще ничего не видно, собственной руки не видно. Не выполнены кислотная промывка и щелочение котлов. Имеет место низкое качество питательной воды, не соблюдены параметры водно-химического режима и т.д. В результате предприятие вынуждено закупать электроэнергию. Тогда как по проекту планировалась выработка электроэнергии как для покрытия собственных нужд, так и для продажи. За 2022 год расходы по приобретению электроэнергии составили 265 млн тенге. Потери предприятия за счет увеличения объема потребления технической воды составили порядка 20 млн 285 млн – это только из-за того, что некачественно был реализован инвестиционный проект". Наталья Годунова

Подводя итог, Ерлан Кошанов отметил, что нужно обратить внимание на выдачу паспортов готовности для ТЭЦ.

"Необходимо рассмотреть ответственность на законодательном уровне. При необходимости давайте внесем изменения. На сегодня нет никакой ответственности". Ерлан Кошанов

Ранее Наталья Годунова назвала дифференцированный тариф на теплоснабжение скрытым субсидированием субъектов естественных монополий.