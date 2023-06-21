О погоде в Казахстане на 22-24 июня рассказали синоптики
Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июня 2023 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди.
"В предстоящие дни на большей части территории республики пройдут дожди с грозами: 22-24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики рассказали, что по стране ожидаются град, шквал, усиление ветра.
"В температурном фоне резких изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
С полным прогнозом погоды в Казахстане на июнь 2023 года можно ознакомиться здесь.
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