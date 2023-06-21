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Депутаты возмутились тем, что министр энергетики не выезжает в проблемные регионы

Депутаты возмутились тем, что министр энергетики не выезжает в проблемные регионы Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 июня предъявили претензию министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву за то, что он еще ни разу не выехал ни в Риддер, ни в Экибастуз и другие проблемные регионы. Они посчитали, что Минэнерго работает в кабинете, сообщает Zakon.kz.

Едил Жанбыршин заявил, что Алмасадам Саткалиев не готов к пленарному заседанию, так как не дал конкретных ответов на вопросы депутатов.

"Все около да вокруг. Министр как три месяца назначен. Он ранее работал в этой сфере, знает состояние сферы теплоэнергетики, но ни разу не выезжал в проблемный город. Президент выезжает, депутаты выезжают, Минэнерго не было ни в Риддере, ни в Экибастузе, ни в Кентау, ни в Аркалыке, ни даже на ТЭЦ-3 в Астане. Как они тогда работают? В кабинете? Это сфера, когда надо всегда выезжать, смотреть на местах, каково положение дел".Едил Жанбыршин

Алмасадам Саткалиев принял замечание депутата. И добавил, что график визитов проблемных объектов уже разработан и согласован с акиматами.

"Пока не выезжали, потому что на многих объектах еще ремонты не начались. Ждем, когда начнутся ремонты. У нас график всех ремонтов есть, на контроле держим. Карта есть. Я вам покажу. По каждому энергообъекту: зона риска, уровень износа, мощность, строительство новых мощностей. Объекты, которые вызывают опасение: Риддер, Текели, Семипалатинская ТЭЦ-1, Шахтинская ТЭЦ, Павлодарская ТЭЦ-2, Шымкентская ТЭЦ-3, МАЭК "Казатомпром" ТЭЦ-1, "Казатомпром" ТЭЦ-2, Жезказганская ТЭЦ, Петропавловская ТЭЦ-2 определенные опасения вызывает. Те объекты, по которым объективно необходим контроль министерства, который мы планируем осуществлять".Алмасадам Саткалиев

Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова этот ответ не устроил. Критику коллеги он посчитал справедливой.

"Понятно, Алмасадам Майданович. Пока вы соберетесь, уже зима наступит. (...) При всем уважении. Президент посещает, несмотря на то, начались там ремонтные работы или нет. Он сам посещает все объекты, теплоэнергоцентрали, котельные в проблемных городах. Вы пока только разработали график".Ерлан Кошанов

А проблемных объектов теплоснабжения в стране предостаточно. Взять, к примеру, ТЭЦ в Аркалыке. Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании заявила, что проверка в сфере теплоснабжения выявила введение Аркалыкской ТЭЦ в эксплуатацию только на бумаге.

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Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
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