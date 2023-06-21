Школы Уральска получили новые комфортабельные автобусы

Торжественная церемония прошла на территории средней школы Уральска №50. Ключи от автобусов получили директора городских школ №12, 14, 20, 32 и 38.

Теперь уральские школьники будут ездить на занятия на автобусах американского типа, которые собираются на заводе Hyundai Trans Almaty под брендом Golden Dragon. Китайский производитель взял за основу классические Schoolbus, на которых возят школьников в Америке. До конца года школьный автопарк Уральска пополнится еще несколькими автобусами в рамках республиканской программы "Школьный автобус".

В областном центре ЗКО функционируют 50 школ, в 9 из них осуществляется ежедневный подвоз детей на занятия. Аким Уральска Миржан Сатканов поздравил директоров школ и детей с приобретением нового транспорта.

"В Уральске из 60 тысяч школьников 2700 детей нуждаются в подвозе, так как живут далеко от школы. С прошлого года мы начали оснащать школы специальным транспортом для перевозки детей. До конца текущего года все школы, осуществляющие подвоз детей, будут обеспечены специальными школьными автобусами. Таким образом, обеспечивается безопасность детей и непрерывность образовательного процесса". Аким Уральска Миржан Сатканов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По информации руководителя отдела образования Уральска Акжаркын Темирхановой, в школах №18, 22, 30, 38, 48 организована перевозка детей через подрядные организации, осуществляющие пассажироперевозки, а в школах №12, 14, 20, 32 на своем балансе имелся транспорт, который, правда, давно устарел и нуждался в ремонте.

Новые яркие желтые школьные автобусы полностью соответствуют всем требованиям безопасности для перевозки детей. Имеются два выхода, два места для детей с ограниченными возможностями. В целом, посадка рассчитана на 36 ученических мест, сверху предусмотрены специальные полки для школьных рюкзаков. Также в автобусе есть встроенная система видеонаблюдения, 4 видеокамеры внутри салона и наружное видеонаблюдение, кондиционер, безопасные щиты для детей, сидящих на передних местах. Кроме того, при открытых дверях в салоне автоматически срабатывает система торможения.

"В нашей школе осуществляется подвоз до школы 38 учеников разных классов, которые живут в двух близлежащих селах. Автобус был очень старый, постоянно выходил из строя, нуждался в ремонте. Очень рады, что теперь наши дети будут ездить в школу на новом школьном автобусе, который оснащен всем необходимым", – сказала директор школы №20 Нургуль Утегалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В школу №14 Желаевского сельского округа приезжают дети, живущие очень далеко. Их дома расположены за железнодорожными путями в радиусе 3 километров и дальше от школы. Директор школы Тамара Мурадимова очень рада, что в школе теперь есть свой новый автобус.

"Всего у нас обучаются 425 учеников. С прошлого года мы осуществляем подвоз 70 школьников. В ненастную погоду, в морозы детям тяжело добираться до школы, отсюда пропуски, неуспеваемость. Нам выделили транспорт, но он давно устарел. Теперь на таком красивом автобусе дети будут с удовольствием приезжать за новыми знаниями". Тамара Мурадимова

В лицее №38 им. Алии Молдагуловой свыше тысячи детей охвачены подвозом до учебного заведения.

"У нас в лицее по тендеру подвозом детей на занятия занимается предприятие ИП "Аргын". У них имеется лицензия и свой транспорт для перевозки людей, но, конечно, с таким новым комфортабельным школьным автобусом он не сравнится. Помимо учебы, детей мы возим на спектакли, в музеи, на различные культурные мероприятия, также организованно сопровождаем на Единое национальное тестирование. Теперь любые поездки будут с комфортом, безопасными для детей и удобными", – отметила директор лицея Райхан Бигазиева.