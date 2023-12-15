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На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы

На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы Фото: Диас Закбаев
Сегодня накануне Дня Независимости Казахстана на площади перед зданием Салтанат сарайы в Уральске прошла торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов.

Два предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками в городе – ТОО "Западно-Казахстанский Автобусный Парк" и ТОО "Алый Парус" – приобрели 12 новых автомобилей с целью обновления автобусных парков.

Шесть из них – автобусы большого класса марки "Yutong", остальные шесть – автобусы марки "Вектор Next", которые будут курсировать по маршрутам №2, 3, 4.

На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы

Фото: Диас Закбаев

Аким г.Уральска Миржан Сатканов вручил водителям ключи от нового транспорта.

"В этом году городские перевозчики активно поработали над обновлением своих автопарков. Закуплено около 50 новых автобусов, которые сегодня функционируют по городским маршрутам общественного транспорта. В ближайшие 3-4 года планируется закупить еще порядка 300 современных, вместительных и комфортабельных, автобусов", – сообщил аким города.
новые автобусы

Фото: Диас Закбаев

Напомним, пассажирский транспорт города охвачен 27 городскими, 10 дачными и 6 пригородными маршрутами, на которых ежедневно работают свыше 300 единиц техники. Шесть компаний осуществляют регулярные пассажирские перевозки в Уральске.

За последние годы городские маршруты значительно пополнились новыми автобусами, закуплены свыше 130 единиц новых комфортабельных автобусов. Данная работа осуществляется путем субсидирования затрат перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок. В прошлом году городским предприятиям-пассажироперевозчикам были предоставлены субсидии в размере 3,9 млрд тенге, в 2023 году – 5,2 млрд тенге.

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