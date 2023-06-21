Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ФРС США подает ястребиные сигналы: цикл повышения ставок может продолжиться

США, ФРС Фото: unsplash
Представители Федрезерва США в очередной раз намекнули о возможном повышении ставок. Кроме этого, на дальнейшую монетарную политику будет влиять сегодняшнее выступление главы ФРС, сообщает Zakon.kz.

Будущий вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и повторно назначенный член совета управляющих Лиза Кук дали рынку очередные "ястребиные" сигналы. В рамках выступления во вторник представители Федрезерва подтвердили, что цикл повышения ставок не окончен.

Июньская "пауза", взятая ФРС, нужна была финансовому регулятору США для оценки текущей ситуации в экономике, считают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

"Сегодня в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом, по которому участники рынка намереваются определить дальнейшую траекторию монетарной политики в США". Ассоциация финансистов Казахстана

В целом, основные фондовые индексы США во вторник показали небольшое снижение в диапазоне 0,2-0,7%. На это в большей степени повлияли данные по строительству. Так, количество новых домов в мае увеличилось на 21,7%, достигнув 30-летних максимумов. Это произошло вопреки ужесточению денежно-кредитных условий.

Ранее мы сообщали, что курс доллара по итогам торгов во вторник вырос на 0,93 тенге, поднявшись до 448,30 тенге за доллар. 

"Ослабление нацвалюты могло быть связано как со снижением нефтяных котировок и риск-аппетита глобальных инвесторов, так и с внутренними факторами".Ассоциация финансистов Казахстана

Среди ключевых причин в АФК отметили оплату импортных контрактов, погашение внешних обязательств, ускорение освоения бюджетных средств в преддверии окончания второго квартала, а также традиционный сезон отпусков.

Читайте также

Курс доллара снизился на торгах 21 июня

Невыдуманные истории: как перестать жить в кредит и кому не стоит вообще брать займы

Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 июня

Ольга Кудряшова
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Какой статус у экс-главы МЧС по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления