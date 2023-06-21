ФРС США подает ястребиные сигналы: цикл повышения ставок может продолжиться

Представители Федрезерва США в очередной раз намекнули о возможном повышении ставок. Кроме этого, на дальнейшую монетарную политику будет влиять сегодняшнее выступление главы ФРС, сообщает Zakon.kz.

Будущий вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и повторно назначенный член совета управляющих Лиза Кук дали рынку очередные "ястребиные" сигналы. В рамках выступления во вторник представители Федрезерва подтвердили, что цикл повышения ставок не окончен.

Июньская "пауза", взятая ФРС, нужна была финансовому регулятору США для оценки текущей ситуации в экономике, считают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Сегодня в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом, по которому участники рынка намереваются определить дальнейшую траекторию монетарной политики в США". Ассоциация финансистов Казахстана

В целом, основные фондовые индексы США во вторник показали небольшое снижение в диапазоне 0,2-0,7%. На это в большей степени повлияли данные по строительству. Так, количество новых домов в мае увеличилось на 21,7%, достигнув 30-летних максимумов. Это произошло вопреки ужесточению денежно-кредитных условий.

Ранее мы сообщали, что курс доллара по итогам торгов во вторник вырос на 0,93 тенге, поднявшись до 448,30 тенге за доллар.

"Ослабление нацвалюты могло быть связано как со снижением нефтяных котировок и риск-аппетита глобальных инвесторов, так и с внутренними факторами". Ассоциация финансистов Казахстана

Среди ключевых причин в АФК отметили оплату импортных контрактов, погашение внешних обязательств, ускорение освоения бюджетных средств в преддверии окончания второго квартала, а также традиционный сезон отпусков.