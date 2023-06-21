Что изменилось в сфере охраны труда

Казахстан перешагнул 30-летний рубеж, и уже достаточно много времени прошло с того момента, как изменилась государственная политика по регулированию трудовых отношений между работником и работодателем, в том числе и в сфере охраны труда.

Многие составляющие подверглись существенной модернизации, а другие, наоборот, остались без изменений.



Например, в 2005 году была введена система обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, вместе с ней были введены классы профессионального риска, согласно которым по видам экономической деятельности с учетом частоты производственного травматизма и размера компенсаций пострадавшим был установлен страховой тариф. В 2013 году была введена система уплаты профессиональных пенсионных взносов в пользу работников, занятых во вредных или опасных условиях труда. В 2020 году был введен механизм управления профессиональными рисками. Вместе с тем порядок осуществления аттестации производственных объектов по условиям труда не претерпел существенных изменений, наоборот, свелся к формальной процедуре установления наличия вредных факторов на рабочем месте.

Что мы имеем в итоге?

В настоящее время актуальным остается производственный травматизм, профессиональная заболеваемость, ежегодно усугубляется проблема их роста, также увеличивается численность работников, занятых во вредных или опасных условиях труда.

Отсутствие единой базы данных по аттестации производственных объектов по условиям труда, оценке профессиональных рисков, правоприменительной практике на предприятиях является барьером в организации государственного контроля в превентивном формате.

На примерах покажем конкретные недостатки.

Во-первых, важный элемент оценки условий труда – аттестация производственных объектов по условиям труда – проводится аккредитованной специализированной организацией на предприятиях раз в пять лет. Каждому рабочему месту присваивается класс условий труда и устанавливается наличие вредных или опасных условий труда. Вместе с тем отсутствует статистическая информация о состоянии условий труда в целом по республике. Информация есть, но она имеет локальный характер и не применяется для принятия управленческих решений на республиканском уровне.

Во-вторых, обучение как основной элемент развития культуры охраны труда. Все работники проходят обучение ежегодно, руководители и лица, ответственные за охрану труда, – один раз в три года. При прохождении проверки знаний выдается удостоверение или сертификат. Однако отсутствует информация об учебных центрах и количестве обученных и прошедших проверку знаний, не обеспечивается качество обучения. Только при наступлении несчастного случая на производстве обнаруживается, что работник не прошел обучение.

В-третьих, средства индивидуальной защиты выдаются по межотраслевым нормам по единому типовому набору, без учета профессионального риска на рабочем месте.

В-четвертых, лицам, занятым во вредных условиях труда, социальные гарантии в виде повышенного размера оплаты труда, дополнительного отпуска, молока и т.д. предоставляются на основании списочного подхода, когда на одном рабочем месте одному работнику даются гарантии, другим – нет.

Тем самым, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что все компоненты национальной системы охраны труда функционируют без увязки между собой.

Следующий этап развития государственной политики можно охарактеризовать как новый период, когда, усиливая защиту работников через меры социальной поддержки, акцент в обеспечении безопасного труда сместится на превентивную роль охраны труда.

На фоне целого ряда назревших недостатков правового регулирования охраны труда, не соответствующих принципам рыночной экономики, возникла потребность в актуализации многих правовых норм. В стране периодически возникают споры и конфликты, которые затрагивают вопросы социального обеспечения лиц, занятых во вредных или опасных условиях труда. В корне этих проблем – плохие условия труда, недостаточное обеспечение безопасного труда, отсутствие у работодателя интереса к улучшению условий труда и сбережению трудовых ресурсов, у работника, наоборот, идет спрос на здоровые рабочие места и повышение качества трудовой жизни.

Именно поэтому в своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в рамках государственной политики пристальное внимание уделяется вопросам социального обеспечения лиц, занятых во вредных или опасных условиях труда.

По данным официальной статистики, во вредных условиях труда в 2020 году было занято 464,8 тыс. человек, в 2021 году – 472,8 тыс. человек, а в 2022 году – 491,1 тыс. человек. Доля занятых во вредных условиях труда от общей численности работников обследованных предприятий в 2020 году составляла 28,2%, в 2021 и 2022 годах – 28,8% и 29,4%, соответственно.

Более 600 работникам предоставляется, по крайней мере, один из видов социальных гарантий: сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный трудовой отпуск, обязательные профессиональные пенсионные взносы, повышенный размер оплаты труда.

Вместе с тем действующая система охраны труда имеет компенсаторный характер, в то время как мировой опыт использует системные превентивные меры по охране труда, обеспечивающие экономическую отдачу, превышающую финансовые вложения. Поэтому новая идеология охраны труда направлена на стимулирование мер по улучшению условий труда.

Первое, что необходимо выстроить, связано с дифференциацией рабочего места по степени профессионального риска.

Сейчас при аттестации производственных объектов по условиям труда используется классификация, на основании которой устанавливаются либо безопасные, либо вредные и опасные условия труда.

Новый подход основан на дифференциации рабочего места по степени профессионального риска и уровню защиты работника, который необходимо обеспечить со стороны работодателя. Уровень защиты варьируется от минимального уровня, соответствующего низкой степени риска, до максимального уровня при очень высокой степени риска.

Применение нового подхода позволит оценить профессиональный риск на каждом предприятии вплоть до конкретного рабочего места.

Второе направление связано с выбором средств индивидуальной защиты (СИЗ) по степени профессионального риска. Сейчас выбор СИЗ осуществляется по схеме: в каждой отрасли по конкретной профессии установлен СИЗ и его норма носки.

Предполагается внедрение дифференцированного выбора СИЗ по каждому вредному или опасному производственному фактору с учетом степени риска.

На самом простом примере покажем его применение. При низком воздействии шума выдаются беруши, при высоком воздействии выдаются наушники с активным шумоподавлением. Тем самым при выявлении на рабочем месте вредного или опасного производственного фактора будет не только обеспечен соответствующий СИЗ, но и учтена его степень защиты.

Третье направление связано с определением страховых тарифов по степени профессионального риска.

Сейчас страховой тариф определен от 0,12 до 2,96 от годового фонда оплаты труда по классам профессионального риска согласно виду экономической деятельности.

Предлагается перейти к установлению дифференцированного страхового тарифа в зависимости от степени профессионального риска. Страховой тариф будет определяться не только по виду экономической деятельности, но и по результатам оценки профессионального риска на каждом предприятии. Это означает, что внутри каждой отрасли у разных предприятий может быть разный страховой тариф в зависимости от их условий труда.

Четвертый вопрос связан с дифференциацией видов и объемов социальных гарантий и их объема по степени профессионального риска.

Сейчас социальные гарантии в виде повышенного размера оплаты труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, профессиональных пенсионных взносов, дополнительного отпуска, молока и лечебно-профилактического питания предоставляются на основе списочного подхода. Новый подход предполагает, что вид и объем социальных гарантий будет дифференцирован от степени профессионального риска. Высокому риску должен соответствовать больший объем социальных гарантий.

Все эти нормы позволят нам реализовать новую идеологию государственного контроля на основе управления профессиональными рисками. Эта модель полностью будет соответствовать современным требованиям к государственному контролю.

Сейчас инспектор по труду осуществляет выбор субъекта контроля в ручном режиме по результатам предыдущих проверок и вида деятельности предприятия. Охват проверками составляет всего 1,5% от общего количества предприятий. При этом в зоне ответственности работодателя внутренний контроль не имеет автоматизированного стандарта за условиями труда.

На уровне общественного контроля и технического инспектора отсутствуют достаточные полномочия и доступ к данным для оценки и проведения проверки условий труда.

Новый подход построен на автоматическом выявлении предприятий c целью осуществления проверок на основе системы управления рисками и информации из различных баз данных. Роль общественного контроля в новых условиях значительно вырастет. Государственный контроль должен стать проактивным и ориентированным на профилактику нарушений и несчастных случаев на производстве.

Использование большого массива данных требует, чтобы новая идеология охраны труда имела оцифрованный формат. Будет внедрена цифровая карта предприятий.

Непосредственные участники цифровой карты будут производить ввод информации, использовать данные, а получателями услуг станут работодатели и их представители, работники и их представители, учебные центры, спецорганизации.

Каждый из ответственных государственных органов будет формировать и передавать сведения о юридических и физических лицах в систему, координируемую уже Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан как уполномоченный государственный орган на основе интегральной оценки профессионального риска на предприятии и их распределения сможет осуществлять контроль и мониторинг соблюдения требований безопасности и охраны труда.

Проактивный формат работы обеспечит цифровая карта охраны труда по определенному алгоритму.

На первом этапе происходит сбор данных от участников, на втором осуществляется мониторинг сбора данных. С теми, кто не представил данные, будет проводиться соответствующая работа. На третьем этапе посредством автоматизации процессов – основных компонентов охраны труда – будет осуществлена оценка и распределение предприятий по уровням интегрального профессионального риска.

Полученные результаты будут основанием для проведения проверок и осуществления превентивного контроля как на уровне конкретного предприятия, так и на государственном уровне.

Все данные будут использоваться для принятия управленческих решений и формирования государственной политики, направленной на улучшение условий труда.

Сводные республиканские данные будут применятся для информирования всех заинтересованных лиц. Каждый работодатель может сравнить свои данные (конфиденциальные, видные только ему) с республиканскими и отраслевыми параметрами.

Таким образом, реализация всех мер позволит получить нужный результат, т.е. обеспечит переход от списочного подхода к рискориентированной модели охраны труда.

Компоненты охраны труда будут увязаны в единую систему. Основой этой системы является оценка профессионального риска. Ее результаты позволят внедрить дифференциацию в зависимости от степени профессионального риска рабочего места, СИЗ, страховых тарифов и социальных гарантий.

Все принимаемые меры Концепции безопасного труда направлены на сбережение трудовых ресурсов и повышение качества жизни работников.

Министерство труда и социальной защиты населения РК готово к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными лицами по вопросам реализации новых подходов по обеспечению безопасного труда.

Будем признательны за предложения и рекомендации.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов

