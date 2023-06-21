Казахстан и Молдова удивили футбольный мир на пути к Евро-2024

Накануне завершились все матчи 4-го тура квалификационного раунда Чемпионата Европы 2024 года, по результатам которых две "нетоповые" сборные преподнесли приятные сюрпризы, обыграв своих соперников, стоящих намного выше в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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На взгляд редакции Zakon.kz, именно Казахстан и Молдова, которые не входят в топ-100 мирового футбольного рейтинга, преподнесли большую сенсацию в текущем туре. Подопечные Магомеда Адиева на выезде обыграли представителей Северной Ирландии – 1:0. Победный гол на 88-й минуте поединка забил Абат Айымбетов.

Необходимо подчеркнуть, что ирландцы располагаются на 62-ой позиции рейтинга FIFA, а казахстанская дружина находится на 112-ой позиции. Успех в Белфасте позволил команде Адиева прочно укрепиться во главе турнирной таблицы подгруппы H, мы уступаем только финской сборной по дополнительным показателям. Очное противостояние этих команд 7 сентября выявит лидера данной группы.

Примеру Казахстана последовали футболисты Молдовы, 171-я страна в мировом рейтинге одержала волевую победу над Польшей (№23 ФИФА). Поединок, который прошел в Кишиневе, завершился со счетом 3:2. Поляки вели – 2:0 – благодаря точным ударам Аркадиуша Милика и Роберта Левандовски. Вскоре Йон Николэску восстановил равновесие, оформив дубль. А за пять минут до финального свистка Владислав Бабогло вырвал историческую и запоминающуюся победу для молдован.





Прошедшие сутки также выделяются некоторыми сенсационными результатами, но уже в товарищеских матчах, главный из которых прошел в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Жозе Алваладе", где самая титулованная сборная мира, пятикратные чемпионы мира – бразильцы, крупно проиграла Сенегалу со счетом 2:4.

Еще одна из авторитетных дружин мира, сборная Германии, на своем поле уступила Колумбии – 0:2. В составе южноамериканцев голы забили Луис Диас и Хуан Куадрадо.





Стоит подчеркнуть, что немецкая команда не участвует в отборочном цикле Чемпионата Европы 2024 года, так как является хозяйкой будущего турнира. Финальный этап Чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.