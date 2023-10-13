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Седьмой тур отбора на Евро-2024 принес сенсации на старте

Седьмой тур отбора на Евро-2024 принес сенсации на старте Фото: Instagram/hns_cff
Накануне стартовали матчи седьмого тура квалификационного раунда Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Некоторые поединки завершились с неожиданными результатами, сообщает Zakon.kz.

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Список команд, которые преподнесли сюрпризы, открывает Турция, обыгравшая на выезде бронзовых призеров последнего мундиаля – сборную Хорватии – со счетом 1:0. Победу туркам принес гол Айдына Йылмаза на 30-й минуте. В этой игре арбитр показал девять желтых карточек футболистам обеих команд. 


Сборная Армении в гостях уступила Латвии – 0:2, Беларусь сыграла вничью с Румынией – 0:0, Албания обыграла Чехию – 3:0. Несколько фаворитов одержали предсказуемые победы. Так, Испания дома была сильнее Шотландии – 2:0, Польша на выезде победила Фареры – 2:0, а Норвегия разгромила Кипр – 4:0. Матч Израиля со Швейцарией перенесли из-за геополитической ситуации.


Отстраненная от всех официальных матчей сборная России сыграла товарищеский поединок с командой Камеруна в Москве. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0, в конце первого тайма единственный мяч забил форвард московского ЦСКА Федор Чалов.

Тем временем состоялись некоторые игры квалификационного этапа ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Аргентина одолела Парагвай – 1:0, Бразилия разошлась миром с Венесуэлой – 1:1, Уругвай и Колумбия также сыграли вничью – 2:2.

Ранее были названы главные фавориты отбора на Евро-2024 с участием сборной Казахстана.

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