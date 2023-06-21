Акимат Талдыкоргана опроверг слова министра Карабаева относительно износа автобусов

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана прокомментировали высказывание министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева касательно качества общественного транспорта в городе, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 20 июня, глава МИИР сообщил, что средства от льготного автокредитования, возможно, направят на кредитование общественного автотранспорта.



"Мы были в ряде регионов, представители МИО поднимают вопрос кредитования автопарка. В Костанае, например, 90% износа, в Талдыкоргане, Уральске – 70% износ. Задача стоит – максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства", – прокомментировал решение Марат Карабаев.

В акимате Талдыкоргана не согласны с заявлением министра. В городской администрации считают, что глава МИИР не владеет ситуацией на местах и использует некорректные данные.

Фото: Zakon.kz

"Износ автобусов по Талдыкоргану составляет 45%. Мы обновляем общественный транспорт на регулярной основе и сейчас даже в дачные массивы ездят современные автобусы. В октябре 2023 года планируется увеличить количество автобусов еще на 10 единиц. В городских автобусных парках всего работают 243 водителя, зарплата в среднем составляет 186 тыс. тенге", – рассказал заведующий отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана Нурбахыт Алтынбеков корреспонденту Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Всего в Талдыкоргане работают семь предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. В день на маршрут выходят 187 автобусов.