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Со стихийных свалок в Астане с начала года вывезли более 41 тысячи тонн мусора

свалка Фото: gov.kz
В столице на постоянной основе ведется борьба со стихийными свалками. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны более 41 тыс. тонн мусора, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, в каждом районе столицы осуществляется ежедневный мониторинг на наличие несанкционированных свалок, на местах ведется оперативная работа по их устранению. В работах задействовано около 100 единиц спецтехники. С начала года по городу выявили 74 стихийные свалки, большая часть из которых уже ликвидирована.

свалка

Фото: gov.kz

Так, по району Байконыр мониторинг выявил 9 точек по 8 адресам. Восемь из них устранены, по одной работы продолжаются. Весь мусор вывезли на полигон строительных отходов "Северная Гряда" и "Эко-Полигон".

свалка

Фото: gov.kz

В районе Алматы из 39 точек по 9 участкам ликвидированы 25. Для наблюдения за территорией по 4 адресам будут устанавливать камеры видеонаблюдения:

  1. улица Ж.Нажимеденова, 39;
  2. улица Ш.Калдаякова, 58;
  3. улица Ж.Нажимеденова, 62;
  4. территория между улицами Ж.Нажимеденова – А.Байтурсынова.

В районах Есиль и Нура ведутся работы по ликвидации свалок по пр. Улы Дала в сторону вокзала "Нурлы жол" – отработано на 80%, в районе ЖК "Жетису" – отработано на 20 %, ж.м. "Заречный" в районе ЖК "Бакыт Премиум" – отработано 100 %, ж.м. "Пригородный" – отработано 100%, пр. Кабанбай батыра в сторону аэропорта – отработано 100%, в районе ЖК "Талисман" – отработано 100%.

свалка

Фото: gov.kz

В текущем году совместно с Управлением цифровизации и государственных услуг города планируется установить видеокамеры общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.

На сегодняшний день по району "Сарыарка" ликвидировано более 14 тыс. тонн мусора по 16 точкам.

свалка

Фото: gov.kz

Ежедневно ведутся мониторинги совместно с экологической полицией. Кроме того в этом деле помогают жители, запросы в социальных сетях и снимки "Ғарыш Сапары".

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