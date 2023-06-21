Пожар произошел на Аксуском заводе ферросплавов
Фото: скриншот видео
Как сообщается, возгорание произошло в одном из цехов сегодня в 16:00, сообщает Zakon.kz.
"21 июня в 16:00 на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41. Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью г. Аксу. Пострадавших нет. Создан штаб под руководством ЧС Павлодарской области", – сказано в Instagram-аккаунте завода.
Начато расследование. Причины возгорания выясняются.
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