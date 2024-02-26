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На карагандинском заводе произошел пожар

Пожар в Караганде Фото: pixabay
В 06:32 в районе им. А. Бокейханова города Караганды, на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко", произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха, сообщает Zakon.kz.

По сообщению МЧС Казахстана, огнеборцы работают по повышенному рангу вызова. На месте работают 58 человека личного состава и 16 единиц техники ДЧС.

В 07:52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Вчера крупный пожар потушили на складах в Алматы. Спасатели вынесли из огня молодого узбекистанца.

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Алия Абди
Казахстан
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