На карагандинском заводе произошел пожар

Фото: pixabay

В 06:32 в районе им. А. Бокейханова города Караганды, на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко", произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: