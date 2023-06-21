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Град, гроза и пожарная опасность ожидаются на большей части Казахстана в четверг

прогноз погоды Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны на 22 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-18 м/с.

На юге, в центре, горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. В горных районах области – град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Улытауской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области – град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза.

На севере, западе, юге Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, юге области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В центре, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается ветер западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее о погоде в Казахстане на 22-24 июня рассказали синоптики.

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