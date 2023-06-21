Актюбинские школьницы позвонили в акимат и сообщили, что их держат в заложниках

Две девочки из Актобе сообщили, что их держат в заложниках. Звонок поступил в ситуационный центр акимата Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, сообщение тут же передали полиции. Правоохранители установили звонившего и выехали на адрес. Но выяснилось, что школьницы 9 и 11 лет просто пошутили. Правда, за такую шутку их родителям придется заплатить штраф 30 тыс. тенге.

"Из-за шалости детей придется отвечать родителям по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", где предусмотрен штраф в размере 10 МРП". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Ранее в Актобе мужчине вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе на ж/д станции.