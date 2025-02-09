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Происшествия

16-летняя школьница забеременела от отчима в Таразе

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 20:35 Фото: freepik
В Жамбылский областной перинатальный центр поступила несовершеннолетняя 16-летняя девочка с диагнозом "ранняя беременность". Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции области.

В полиции рассказали, что в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 54-летний отчим девушки, подозреваемый в совершении преступного деяния.


"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3-1 статьи 120 УК РК. Назначен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. С санкции следственного суда подозреваемый находится под стражей", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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