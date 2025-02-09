16-летняя школьница забеременела от отчима в Таразе

В Жамбылский областной перинатальный центр поступила несовершеннолетняя 16-летняя девочка с диагнозом "ранняя беременность". Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции области.

В полиции рассказали, что в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 54-летний отчим девушки, подозреваемый в совершении преступного деяния.





"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3-1 статьи 120 УК РК. Назначен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. С санкции следственного суда подозреваемый находится под стражей", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области.