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В Карагандинской области в реке найдены тела мужчины и женщины

утонула пара Фото: astanatv.kz
Трагедия произошла в Абайском районе Карагандинской области. В реке Нура утонули 37-летняя женщина и 36-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, пара гуляла в окрестностях села Самарка. Родные забили тревогу, когда они оба не вернулись домой. На следующий день на дне реки водолазы наши сначала тело женщины, а через три километра – и ее спутника.

Обстоятельства гибели выясняет полиция.

"19 июня водолазами-спасателями в реке Нура было обнаружено тело пропавшей женщины. На следующий день 20 июня было обнаружено тело мужчины в реке Нура. Обстоятельства гибели сейчас выясняют". Пресс-секретарь ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова

Ранее сообщалось, что в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в колодце.

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