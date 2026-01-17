#Казахстан в сравнении
Происшествия

Мужчина и женщина исчезли в степи: в Карагандинской области к поиску подключили вертолет

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 18:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
17 января в Абайском районе Карагандинской области были развернуты поисково-спасательные мероприятия по розыску 68-летнего мужчины и 40-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области поисково-спасательная операция завершилась успешно.

По предварительной информации пресс-службы МЧС РК, 16 января в вечернее время они выехали на автомобиле на поиски скота и не вернулись. Связь с ними отсутствовала.

"К поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС, Департамента полиции, а также родственники и волонтеры. Для проведения воздушной разведки был задействован вертолет "Казавиаспас", кинологический расчет и беспилотный летательный аппарат МЧС", – рассказали в министерстве.

17 января ближе к вечеру пропавшие были обнаружены поисковой группой и сотрудником полиции в 10 км юго-западнее зимовки Кварц. Спасенных на вертолете МЧС доставили на аэродром города Караганды, где их ожидала бригада ЦМК для дальнейшей доставки в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавших по пути из зимовки в Карагандинской области.

