В Париже во время взрыва в Американской академии пострадали 16 человек

Фото: скриншот видео

В здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв, в результате которого пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

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