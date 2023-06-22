В Париже во время взрыва в Американской академии пострадали 16 человек
Фото: скриншот видео
В здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв, в результате которого пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала BFMTV, около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара.
Префект города Лоран Нуньес заявил, что взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали.
Прокуратура завела расследование о "неумышленном нанесении вреда".
Причина взрыва пока выясняется.
Власти правопорядка призывают граждан избегать район происшествия.
Ранее сообщалось, что во время крупного пожара на Аксуском ферросплавном заводе пострадал пожарный.
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