В Аксу во время тушения ферросплавного завода пострадал пожарный

В цехе №4 Аксуского завода ферросплавов (АЗФ) АО ТНК "Казхром" во время пожара пострадал пожарный, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из-за высокой температуры произошло обрушение потолочного перекрытия. Пострадал пожарный, он был госпитализирован в больницу (состояние средней степени тяжести).

"На отметке №15 в аккумуляторной происходит горение оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 кв. м", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что возгорание на заводе произошло в одном из цехов сегодня в 16:00.

