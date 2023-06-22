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Как выбрать безопасную шаурму

советы Фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина посоветовала при выборе шаурмы оценить соблюдение санитарных норм в ларьке, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на то, как выглядит повар: на нем должен быть надет головной убор, фартук и перчатки. Все продукты, используемые для приготовления шаурмы, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.

"Как правило, в небольших забегаловках, в частности если это привокзальная территория и есть место с большим скоплением людей, особо не пекутся о качестве продуктов. Могут в начинку подсунуть мясо или овощи не первой свежести", – пояснила "Вечерней Москве" эксперт.

Кроме того, считает диетолог, безопаснее всего приготовить этот вкусный "бутерброд в лаваше" своими руками. Для этого можно купить необходимые продукты и приготовить полезную домашнюю шаурму, заключила эксперт.

Ранее специалист рассказал о том, чем опасно ежедневное потребление сухих завтраков.

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