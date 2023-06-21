Чем опасно ежедневное потребление сухих завтраков

Диетолог, детский эндокринолог клиник Мария Герасимова рассказала о пользе и вреде сухих завтраков. Она уточнила, что сухие завтраки (шарики, хлопья, колечки, гранола и мюсли) относятся к категории так называемых ультраобработанных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Специалист разобрала состав сухих завтраков на примере сладких кукурузных хлопьев.

"Средний объем разовой порции хрустящих хлопьев – порядка 30-50 граммов, а это значит, что такой завтрак будет содержать шесть-девять граммов добавленного сахара, что составляет примерно треть от рекомендованного суточного потребления добавленных сахаров". Мария Герасимова

По ее словам, при ежедневном употреблении такого завтрака и отсутствии или минимальном количестве добавленного сахара в другие приемы пищи ничего страшного не произойдет.

Но такой завтрак, состоящий лишь из хлопьев или молока, не даст долгого комфортного чувства сытости, и уже через один-два часа ребенок снова захочет есть.

Диетолог, как говорится в сообщении "Газета.ru", советует оптимизировать такой завтрак. К примеру, можно заменить обычное молоко на греческий йогурт и добавить порцию свежих фруктов или ягод.

"Если же за сухими завтраками следуют сладкие молочные продукты (творожки, йогурты, сырки), сахар в чай/какао, сладкое несколько раз в день, то избыток добавленных сахаров на регулярной основе обеспечен. Все это может увеличить риски избыточного набора веса и кариеса. К тому же переизбыток сахаров и ультраобработанных продуктов "вытесняет" из рациона более полноценные продукты и питательные вещества". Мария Герасимова

В заключении она отмечает, что употребление сладких сухих завтраков при условии в целом сбалансированного полноценного рациона – допустимая практика. Но не стоит забывать, что чем реже/меньше мы употребляем продукты глубокой промышленной переработки, тем полноценнее наш рацион.

19 июня 2023 года диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина. Прежде всего речь идет о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах.