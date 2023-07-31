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На что обращать внимание при выборе спелой дыни

советы Фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина назвала главный критерий выбора спелой дыни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Вечерняя Москва", эксперт посоветовала обращать внимание на запах продукта при покупке.

"Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной", – предупредила специалист.

Соломатина также порекомендовала не покупать дыни с вмятинами, так как ими можно отравиться. Плод нужно тщательно мыть перед употреблением и не съедать его до корки, так как в ней скапливаются нитраты.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что причиной набора веса может стать кариес.

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