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В крупном ДТП с участием автобуса в Дагестане погибло восемь человек

В крупном ДТП с участием автобуса в Дагестане погибло восемь человек Фото: МЧС РФ
В Дагестане вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района 27 человек попали в жуткую аварию - столкнулись автобус Москва - Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили. Погибло восемь человек, среди них двое детей, сообщает Zakon.kz

По информации местных СМИ, Toyota Camry вылетела на встречную полосу, столкнулась с КамАЗом, а затем грузовик врезался в автобус. От удара несколько машин загорелось.

По  информации Telegram - канала МЧС России, ДТП произошло на Федеральной трассе Р-217 "Кавказ". Сейчас на месте работают спасатели и пожарные.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 46 специалистов и 16 единиц техники. С пострадавшими работают психологи МЧС. 

В Республике Дагестан проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли люди.

Ранее сообщалось, что в страшной аварии в Карагандинской области погибли шесть человек.

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Елена Вебер
Россия Дагестан
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