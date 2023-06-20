В страшной аварии в Карагандинской области погибли шесть человек

На трассе республиканского значения Алматы-Екатеринбург не доезжая 20 км до Караганды в ДТП погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 20 июня около 18:15, передает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Столкнулись автомобили Toyota Camry и Nissan.

В результате ДТП шесть человек, в том числе два водителя, скончались на месте происшествия. Двое несовершеннолетних детей с различными травмами доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Мангистау в ДТП погибли 10 человек.