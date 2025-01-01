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Мир

Восемь человек погибли в результате ДТП в Таиланде

восемь человек погибли в аварии в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 22:20 Фото: Zakon.kz
Восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Khaosod, авария произошла в провинции Сураттхани в 19:30 по местному времени (17:30 по времени Астаны). Автобус ехал в Бангкок из города Бетонг, который находится в провинции Яла на юге королевства. В нем находилось 30 пассажиров.

По данным таиландского Управления по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, число жертв на дорогах Таиланда за пять дней новогодних праздников возросло до 215 погибших, травмы получили более 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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