Восемь человек погибли в результате ДТП в Таиланде

Восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Khaosod, авария произошла в провинции Сураттхани в 19:30 по местному времени (17:30 по времени Астаны). Автобус ехал в Бангкок из города Бетонг, который находится в провинции Яла на юге королевства. В нем находилось 30 пассажиров.

По данным таиландского Управления по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, число жертв на дорогах Таиланда за пять дней новогодних праздников возросло до 215 погибших, травмы получили более 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу.